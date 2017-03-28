陝西發現漢代狗墓葬 還有陶俑陪葬
大陸社科院考古專家在西安市閻良區的櫟陽遺址，發現一座西漢晚期到新莽時期的寵物小狗墓，這些小狗長眠在一段灰陶水管內，甚至還有陪葬陶俑，看得出來它們是狗主人生前的最愛。也是首見的狗墓葬形式。
這次發現的小狗墓，墓口長0.76公尺、寬0.64公尺、深0.4公尺，埋葬器具是一段完整且兩端無堵擋物的灰陶水管。這隻骨架完整的小狗，頭向西側身安放、腿骨稍彎屈，長34公分。讓考古工作者感到意外的是，在狗尾和腿骨後方發現了31個小陶俑。陶俑頭呈三角形，面部不清，身體瘦長，穿著小喇叭口裙，最高在10-11公分之間。
由於這座墓周圍並未發現其他墓葬，所以專家推斷是一座專門埋葬小狗的獨立墓葬。從現有資料看，給小狗修建墓葬並且陪葬小陶俑的內容，在秦漢考古中尚屬首次，是一種非常罕見的墓葬形式。
文獻記載，秦獻公2年，將都城從雍（今陝西鳳翔）遷到櫟陽。在秦孝公遷都咸陽之前，秦國在櫟陽發生了如商鞅變法等大規模的社會變革，並以此為基地陸續奪得河西之地。
劉邦入駐關中到正式定都長安期間，櫟陽則起了「臨時首都」的作用。考古工作者從上世紀60年代開始在這塊區域進行考古，發現了豐富的秦漢兩代遺存，小狗墓見證了當時的社會生活，更見證當年櫟陽城的繁盛。
早在距今約9000年前的河南省舞陽縣賈湖遺址中，也有11隻狗被分別埋葬在居住地和墓地，顯示當時的人和狗就有了親密而特殊的關係。
近年來，大陸動物考古學家對多個遺址出土的犬骨展開線粒體DNA分析，證實各地的狗都各有特色。已成功分析出的山西、青海、河南和新疆地區的古代家犬樣本，證明這些狗並不會相互交往，反而是經過數千年後，大陸本土形成更多不同狗的群體，也讓狗世界更多元化。
(旺報)
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