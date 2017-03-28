又增一社區 東港大潭關懷據點揭幕
東港鎮大潭社區照顧關懷據點今天正式揭牌啟用，屏東縣朝一村里一據點的「安居大社區」目標又向前邁進一步。
大潭里境東與林邊鄉界，西與大鵬里為鄰，因旁依大潭(大鵬灣)而得名，居民更因地利之便，在農耕之餘，捕撈魚蝦，以助生計；大潭的農耕業及魚塭養殖業自清代乾隆時期便已相當發達，後於日時期遭逢水患，土地荒廢、居民他遷，一度呈現衰退之勢，目前農地大部分均改為魚塭，以養殖龍膽、石斑魚為主。
里長蘇榮富及許新丁會長，對縣府「安居樂業」的施政方針認可有佳，且意會老年人口比例逐年上升，便積極加入據點開辦行列，期許凝聚里民互助意識，讓社區氣氛活絡，長者皆能共享和樂健康的生活。
今天據點正式揭牌，縣長潘孟安也親赴現場祝賀，與長者共襄盛舉，他說，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，普設社區照顧關懷據點，是他任內最重視的一個施政項目。
目前東港鎮共有23個里，含大潭里共有6個里設有社區照顧關懷據點(豐漁、興農、興和、下廍、朝安)，縣府期待東港鎮公所能持續協助推展，讓東港鎮據點村里涵蓋率能達100﹪的鄉鎮，同時也期望每個據點能逐步擴展到兩天或三天，從「小班」變成「大班」，讓長輩們能有更多的機會在社區中接受服務。
(中時)
關鍵字：安居大社區、東港鎮大潭社區照顧關懷據點
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