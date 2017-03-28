TRF受害聯盟 今至金管會抗議
2014年人民幣劇貶，引爆TRF（目標可贖回遠期契約）風暴，造成國內中小企業損失數千億，迄今銀行與TRF受害者爭議未解，今（28）日下午，TRF受害者聯盟約百人至金管會外抗議並遞交陳情書，抗議銀行財團對於金管會處理爭議從未落實，敷衍了事，立委江永昌也到場聲援，後由銀行局長王儷娟出面接受陳情，過程並未爆發衝突。
TRF受害聯盟提出3大訴求，1：一個申訴一個回覆；2：落實執行歷次召開之協調會議結論；3：一行為一處罰。要求金管局確實依法行政，不能以統包式輕罰，縱容銀行貪圖利益，持續違法違規。
江永昌也要求金管局做到3點，第一，不要再發布受害者的人數，因為TRF受害人數就是那麼多人，而且都沒有解決，這對受害者沒有幫助，讓大家雪上加霜更痛苦更難過而已。第二，不管銀行局在計算本金或是受損戶，應該比想像中的數字數量還要大，銀行局在這方面還是要做一個確實的清查。第三，金管會應該要了解樣案，所有TRF的受損戶當初簽約時，是因為看到沒有中文譯本、不實的假財報、沒有告知風險或契約內容沒有明確，這些都是每一種不同型態的受損受害。
銀行局長王儷娟回應將盡力協助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。