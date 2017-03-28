TRF受害聯盟 今至金管會抗議

TRF受害者聯盟今至金管會抗議。（王揚傑攝）

立委江永昌到場聲援TRF受害聯盟。（王揚傑攝）

2014年人民幣劇貶，引爆TRF（目標可贖回遠期契約）風暴，造成國內中小企業損失數千億，迄今銀行與TRF受害者爭議未解，今（28）日下午，TRF受害者聯盟約百人至金管會外抗議並遞交陳情書，抗議銀行財團對於金管會處理爭議從未落實，敷衍了事，立委江永昌也到場聲援，後由銀行局長王儷娟出面接受陳情，過程並未爆發衝突。

TRF受害聯盟提出3大訴求，1：一個申訴一個回覆；2：落實執行歷次召開之協調會議結論；3：一行為一處罰。要求金管局確實依法行政，不能以統包式輕罰，縱容銀行貪圖利益，持續違法違規。

江永昌也要求金管局做到3點，第一，不要再發布受害者的人數，因為TRF受害人數就是那麼多人，而且都沒有解決，這對受害者沒有幫助，讓大家雪上加霜更痛苦更難過而已。第二，不管銀行局在計算本金或是受損戶，應該比想像中的數字數量還要大，銀行局在這方面還是要做一個確實的清查。第三，金管會應該要了解樣案，所有TRF的受損戶當初簽約時，是因為看到沒有中文譯本、不實的假財報、沒有告知風險或契約內容沒有明確，這些都是每一種不同型態的受損受害。

銀行局長王儷娟回應將盡力協助。

(中時)