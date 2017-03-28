兒童節到十三行 新北兒童免費體驗
八里十三行博物館為慶祝兒童節連假，推出結合考古和遊戲的「幸福童樂十三行」主題活動和文創商品特賣，邀請親子體驗多種童玩大冒險活動，更特別優待設籍新北市的12歲以下兒童全程免費體驗，度過難忘的兒童節。
十三行博物館於表示，今年4月1日至4日間推出「幸福童樂十三行」主題活動，其中「藝童抽抽樂」邀請親子共同完成闖關遊戲，過關者即可獲得特色童玩抽獎，「相聚童歡」則以好玩蠟染手作書、旅遊手札筆記本、木製火車快飛玩具、木頭羊筆筒，讓小朋友動手、動腦完成自已的玩具。
另外，自4月1日起至4月30日止，十三行推出「好書童樂會」得獎童書和兒童文創品全面7折優惠。系列活動每人酌收體驗費60元，而設籍新北市的12歲以下兒童則全程免費，歡迎親子們一起大手牽小手到館遊玩，更多活動資訊請上官網查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。