兒童節到十三行 新北兒童免費體驗

我要評比

十三行博物館於兒童節連假推出「幸福童樂十三行」主題活動，設籍新北市12歲以下兒童可免費體驗。（譚宇哲翻攝）

八里十三行博物館為慶祝兒童節連假，推出結合考古和遊戲的「幸福童樂十三行」主題活動和文創商品特賣，邀請親子體驗多種童玩大冒險活動，更特別優待設籍新北市的12歲以下兒童全程免費體驗，度過難忘的兒童節。

十三行博物館於表示，今年4月1日至4日間推出「幸福童樂十三行」主題活動，其中「藝童抽抽樂」邀請親子共同完成闖關遊戲，過關者即可獲得特色童玩抽獎，「相聚童歡」則以好玩蠟染手作書、旅遊手札筆記本、木製火車快飛玩具、木頭羊筆筒，讓小朋友動手、動腦完成自已的玩具。

另外，自4月1日起至4月30日止，十三行推出「好書童樂會」得獎童書和兒童文創品全面7折優惠。系列活動每人酌收體驗費60元，而設籍新北市的12歲以下兒童則全程免費，歡迎親子們一起大手牽小手到館遊玩，更多活動資訊請上官網查詢。

(中時)