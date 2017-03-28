北京犬西施犬藏獒 陸原生狗品種走向世界

中華大地早在1萬年前就已開始蓄養犬類，狗已經成為人們最親近的朋友。經過幾千年馴養，許多大陸的原生狗品種，例如北京犬、西施犬、鬆獅狗、哈巴狗、藏獒，走向全世界，成為許多名犬的原始種。

河北徐水縣南莊頭遺址出土了一塊狗的左下頜骨，下頜緣有明顯的弧度，與狼的下頜緣呈筆直的狀況不同。依據這些判斷，可以肯定南莊頭遺址出土的這塊下頜骨屬於狗，距今1萬年左右。有學者認為，由於南莊頭遺址出土的狗的齒列與狼的相比已經明顯縮短，所以大陸家庭養狗的歷史還可能更久遠，可以追溯到距今1萬年以前的更早時期。

殷商時的甲骨文中已有「犬」字出現。西周、春秋等時期，由於文字的進一步發展，有關狗的記載更多。《禮記》註疏：「小曰狗，大曰犬。捲毛有懸蹄者為犬」。到了秦漢時期，隨著養犬業的進一步發展，養狗已不僅僅用於祭祀、食用、狩獵守衛，而且進一步發展作為「玩賞」或「伴侶」寵物。

漢武帝曾命令營建「犬台宮」供文武百官觀看「鬥狗」，是當時的娛樂活動之一。元戲中也記載，當時養狗十分盛行，國家級養馬場裡也有養狗。

(旺報)