當輕軌鄰居 大樓住戶盼捷運局外牆拉皮補償

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緊鄰高雄港愛河的觀海大樓，與輕軌為鄰，未蒙其利先蒙其害。（觀海大樓主委提供）

緊鄰高雄港愛河的觀海大樓，與輕軌為鄰，未蒙其利先蒙其害。（觀海大樓主委提供）

緊鄰高雄港愛河的觀海大樓，與輕軌為鄰，未蒙其利先蒙其害。（觀海大樓主委提供）

緊鄰高雄港愛河的觀海大樓，與輕軌為鄰，未蒙其利先蒙其害。（觀海大樓主委提供）

高雄市苓雅區海邊路觀海大廈緊鄰高雄港愛河交會處，原本期待輕軌營造灣區高居住品質，卻因輕軌施工後，造成部分室內外牆磁磚脫落，低樓層視野景觀也受影響。住戶向捷運局陳情，針對住戶景觀權損失及房價下跌擔負起補償措施，共創輕軌與大樓住戶和諧共存的雙贏局面。

大樓孫姓主委表示，施工前，捷運局未採納大樓住戶裝設隔音窗提議，而以鐵軌旁架設隔音罩施工，嚴重阻擋大樓2、3、4層樓住戶景觀權。

施工期間的震動更造成大樓部分住戶外牆龜裂、屋內磁磚脫落、環境噪音以及塵土飛揚。去年大樓住戶自我普查，有36戶已申請鄰損鑑定，唯當初施工的長宏營造至今不聞不問，沒有下落。

孫主委說，按照大眾捷運法，施工必須距離大樓6公尺以外，捷運局未按法規違法在先，竟於距離大樓旁僅1.5至4公尺內施工，嚴重影響住戶景觀權與居住安寧品質，後也未強力要求施工的營造公司盡速負責修繕，市府應監督所屬下轄單位與包商，除負起修繕責任外，亦應針對住戶景觀權損失，以及房價下跌擔負起補償措施。

孫說，住戶希望捷運局修繕室內屋損，並進行外觀拉皮，更換5棟大樓的外牆磁磚，也有助亞洲新灣區的整體景觀。

捷運局表示，內部已在檢討此案，討論住戶的訴求，未來也會長期監測輕軌全罩式隔音罩的噪音是否合乎規定。

至於環狀輕軌捷運禁建限建範圍的劃定，捷運局表示，光榮碼頭側極為有限之用地空間、考量行車安全、降低對周遭環境影響，及減振防噪措施等各因素，完成定線作業，並法完成相關規定。

(中時)