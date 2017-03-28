統一守備「誤」事 梁家榮適時安打桃猿3比0領先

我要評比

梁家榮。（資料照，周鎮宇攝）

Lamigo桃猿主場開幕戰今天（28日）在桃園棒球場熱鬧登場，對戰統一獅，兩隊前4局上演投手戰，5局下桃猿靠保送和失誤開啓攻勢，梁家榮適時掃出右外野方向安打敲回2分，獅隊再發生失誤送分，前5局打完，桃猿先取得3比0領先。

獅隊先發洋投布魯斯去年對戰桃猿表現頗具壓制力，本季首戰對上桃猿，前4局僅被敲出1支安打，沒有失分，但5局下接連投出2次保送加上陳鏞基失誤，桃猿攻佔滿壘，接著梁家榮適時掃出右外野安打，替桃猿打下2比0領先，接著獅隊又出現失誤，布魯斯單局失3分（2責失）後退場。

布魯斯此戰表現不俗，主投4.2局，只被敲出2支安打，送出6K，但出現3次保送，用了81球，投不滿5局退場，失掉3分（2分自責分）。

至於桃猿先發洋投史博威雖然在熱身賽表現不理想，今天在中職初登板，前5局沒有被敲出安打，飆出6次三振，維持完美表現。

(中時電子報)