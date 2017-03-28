防中國奪島 日本籌建海軍陸戰隊

水陸機動團教育隊27日在長崎縣佐世保市相浦基地成立。（取自佐賀新聞）

為因應奪島作戰，日本政府擬於2017年末籌建「水陸機動團」，其所屬90人編制的教育隊則在27日先行成立，直屬西部方面普通科連隊，將駐紮於長崎縣佐世保市的陸上自衛隊相浦基地。

時事通信社指出，這一水陸機動團教育隊，是仿照美國海軍陸戰隊而成立，為水陸機動團的「主幹部隊」，意味著日本籌建的日版海軍陸戰隊，距正式成軍僅一步之遙。

佐賀新聞報導，水陸機動團未來兵力約有3000人，計畫配備水陸兩棲車輛，從事水陸兩棲作戰等訓練，未來將依機能性細分為3個連隊，戰鬥上陸部隊、水陸機動部隊及偵察部隊。

由於中國大陸頻繁進出海洋，水陸機動團的成立，主要是為駐守從鹿兒島縣到沖繩縣的西南諸島。而這次新成立的教育隊，將使用美規的水陸兩棲車輛「AAV7」，以潛行入島的方式進行實戰技術訓練。

據了解，防衛省將運送機動團至離島，並計畫2019年在佐賀機場配置新型運輸機魚鷹。

(中時電子報)