抽脂隆胸塑臀一次做齊 菲女模香消玉殞

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菲律賓1名女商人兼業餘女模，因一次做了抽脂、隆胸與塑臀等3種手術，不幸香消玉殞，死在手術檯上。

「菲律賓星報」（The Philippine Star）今天報導，29歲的薩圖尼諾（Shiryl Saturnino）到大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）的整容診所一次進行抽脂、隆胸與塑臀等3種手術，手術快結束時，2名醫師才發現她的心臟已經停止跳動。

初步調查顯示，薩圖尼諾於25日傍晚在親人的陪同下抵達診所，次日清晨2時40分左右醫師發現異常，立即將她送到附近大醫院，於3時21分宣告不治。

警方正在等候驗屍結果，以確定醫師及診所是否有疏失。

電視台藝人布恩諾（Tintin Bueno Ng）在臉書上說，薩圖尼諾是一名成功的女商人兼業餘模特兒。

診所今天透過律師發表聲明，向死者家屬表示哀悼，並稱死因仍在調查中，一旦有了結果將會公告周知，但全文未見道歉字眼。

事件已引起菲國網友廣泛討論，菲律賓作為天主教國家，不少菲律賓人認為，應該滿足上帝所賜，不要以人工方式追求外在的完美。1060328

(中央社)