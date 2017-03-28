烏克蘭未完工巡洋艦烏克蘭號 大陸欲購未成將拆除

1991蘇聯解體後，烏克蘭繼承了部分蘇聯海軍艦艇，包括一艘未完工的巡洋艦烏克蘭號，烏克蘭由於財力問題無法將之建造完工，一直想兜售，一度接近賣給大陸，最終未成，如今烏克蘭總統簽署法令，將把該艦售出拆毀。

據俄塔社26日報道，烏克蘭總統已于近日簽署法令，決定對烏克蘭號作「非軍事化」出售處理。意味著這艘船永遠等不到完工的一天了，等待它的將是被拆解的厄運。

報導稱，烏克蘭號將完全解除武裝，船殼和發動機等部件將上市銷售，部分收益將用於3倍補償造船廠員工拖欠的工資。

烏克蘭號是蘇聯光榮級飛彈巡洋艦的第四艘，原本以蘇聯海軍上將命名為羅波夫海軍上將號，本應在20世紀90年代初服役。它的滿載排水量達1.15萬噸，裝備16枚“玄武岩”遠端反艦飛彈、最大射程550公里，同時搭載64枚SA-N-6防空飛彈，是攻防兼備的航母殺手。如今俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號、太平洋艦隊旗艦瓦雅格號都是它的兄弟。但蘇聯解體時，該艦尚未完工，還在位於烏克蘭的船廠建造，而烏克蘭與俄羅斯協商後，雙方瓜分了前蘇聯黑海艦隊的艦艇，烏克蘭號被分到烏克蘭這邊，並於1992年改名烏克蘭號。當時已完工75%。

但烏方財力不濟，1992-1995年期間重新開工建造，1996-1998年即建造中斷，1999年又恢復建造，但2001年再度停工，最終放棄自行建造，轉而希望國際買家能接手。

從2001年開始，烏克蘭先後向俄羅斯、印度、土耳其、希臘等國推銷過烏克蘭號，而最受關注的潛在客戶則是大陸。2002年11月15日，烏克蘭國防工業綜合體委員會第一副主席烏魯斯基在當年的珠海航展上表示，烏正式建議中國購買當時已完工95%的烏克蘭號巡洋艦。烏克蘭國防部第一副部長奧列伊尼克也對此表示，中國是最佳的考慮物件。2003年英國《簡氏防務周刊》甚至宣稱，「中國同烏克蘭購買光榮級巡洋艦的談判取得重大進展，成交價格大致在2億至3.5億美元之間。」「一旦中國購得烏克蘭號巡洋艦，2004年該艦就可能加入中國海軍，並和數艘現代級驅逐艦組成一支具有中遠端防空能力和強大反艦戰力的強大艦隊，這將給介入台海的美國航母艦隊帶來很大威脅」。

然而橙色革命以後，烏克蘭政府轉向西方。美國從2005年開始，以每年對烏克蘭超過2億美元的援助和烏急欲加入北約的迫切希望爲籌碼，迫使烏克蘭暫停對大陸的高科技武器裝備出口。爲阻止大陸購買瓦雅格號航母事件重演，美國軍方甚至準備以適當價格搶購烏克蘭號。同時俄羅斯對烏克蘭充滿戒心，並出於對華軍售競爭的因素，也不可能幫助烏方完成烏克蘭號的武器改裝和調試。於是最終大陸海軍依靠自己發展出新一代主力戰艦如052D型驅逐艦等，而烏克蘭號則在造船廠中苦苦等待20年後即將被拆解。

(旺報)