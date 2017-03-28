三麗鷗家族人氣王 大耳狗喜拿期間限定咖啡店開幕
在台灣擁有超人氣的三麗鷗家族，不僅hello kitty受到大家歡迎，旗下的美樂蒂、酷企鵝、酷洛米、大眼蛙、布丁狗、淘氣猴，以及大耳狗喜拿也各自有眾多粉絲，其中常常用著大大的耳朵在天空飛翔的大耳狗喜拿在2016年日本「三麗鷗角色人氣票選中」榮登第二名寶座，更是三麗鷗家族的人氣王。
現在可愛的大耳狗喜拿來到台灣開設期間限定咖啡店，3/28日開幕，僅到今年八月底，喜歡超萌大耳狗的朋友，一定要快點去朝聖！
大耳狗喜拿期間限定咖啡店由法式甜點品牌雅蒙蒂(Amandier Cafe)與台灣三麗鷗聯手打造，從門口的裝置藝術到玻璃窗、點餐檯、用餐區……處處都是喜拿的蹤跡，就連餐墊與餐巾紙都是滿滿的「喜拿風」！
咖啡店有眾多獨門商品以及特製喜拿主題餐點，餐點設計上提供家長與小朋友都可以自由搭配的多元菜色，不管是主餐裡的喜拿松露燉飯、喜拿起司牛肉漢堡或是飲品中的喜拿棉花糖藍柑橘汽水，甜點裡的馬卡龍杯子蛋糕、喜拿乳酪蛋糕……都會讓大小朋友陷入大耳狗的萌魅力裡，預期將成為親子聚會的熱門景點。
《大耳狗喜拿期間限定咖啡店》位置在台北市中山區新生北路一段66號，電話：02-25236995，營業時間為週一至週日10:30-21:30。
(中時)
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