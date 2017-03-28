府中15紀錄片放映院 《擬音》揭音效師創作過程
「府中15新北市紀錄片放映院」今（28）日舉辦電影聲音職人《擬音》紀錄片特映會，影片除了記錄台灣資深音效師胡定一的創作過程，導演王婉柔同時將視野延伸到整個華語電影產業，希望讓台灣電影更具國際觀。
從事電影音效工作40年的胡定一，在特映會現場示範利用日常隨手可得的物品模擬各種特殊聲音，例如以優格的塑膠杯能做出馬蹄聲、泥水匠用的刮刀模擬寶劍出鞘、輕拍1張紙模仿小鳥拍翅，逼真程度引來觀眾連聲驚嘆。
《擬音》由導演王婉柔執導，除記錄音效師胡定一的創作生涯，也介紹電影拍攝現場及後期製作，從配音、配樂、音效到最終混音，完整呈現台灣電影史中的聲音製作。
王婉柔表示，這部影片雖從胡師傅的個人故事出發，但也把視野延伸到華語電影的聲音世界，專程至香港、北京、上海了解各地聲音製作歷史、技術發展及當前的動態，希望為華語電影的聲音發展留下記錄。
胡定一說，從事音效工作40年，每天都在想著聲音該怎麼製作，甚至到廢棄場尋找適合的道具，因為不同的道具會產生不同的效果，時間也必須拿掐至恰到好處，才能讓觀眾有身歷其境的感覺。
文化局表示，《擬音》將於4月14日於長春國賓戲院獨家上映，希望大家買票入場，以行動支持紀錄片。
(中時)
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