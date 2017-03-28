郭富城閃婚 熊黛林急揪尪買新床
天王郭富城昨(27日)被爆與小23歲嫩模女友方媛在香港申請「擬結婚通知書」，兩人有望在3個月內正式完婚，而曾當了「王的女人」7年的熊黛林，大方在第一時間獻上祝福，近日忙和老公郭可頌拚生子的她，今被港媒目擊現身寢具店忙添購新床，但最後空手而歸。
熊黛林昔日與郭富城愛情長跑7年，並在演唱會上公開牽手，間接宣示兩人關係，但分手後，郭富城以「鞋子不適合」來形容與熊黛林的一段情，令許多網友替女方抱屈，幾經波折後，熊黛林去年10月宣布與身家百億的郭可盈胞弟郭可頌登記結婚，繞了一圈還是成為「郭太太」，巧合令人莞爾。
郭富城昨被爆與方媛登記結婚，熊黛林透過經紀人回應：「很恭喜他們，祝他們幸福快樂」。據《on.cc東網》報導，熊黛林夫婦今下午4時牽手銅鑼灣一家寢具店，兩人不時咬耳朵說悄悄話，之後坐在展示的大床上試彈性，然而最後沒挑到中意的商品，便走回停車場開車回家。
(中時電子報)
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