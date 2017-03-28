太驚悚 印度一所醫院傳病人被野狗咬死

印度馬德雅省一所省立醫院驚傳流浪野狗咬死病患並啃食遺體案件，一名老婦失蹤多日被尋獲後只剩下些許遺體；更令人吃驚的是，這間醫院類似事件過去10個月已發生5起。

「印度時報」（The Times of India）報導，在馬德雅省拉吉加爾縣（Rajgarh）一間省立醫院住院的70歲老婦巴依（Bishmillah Bai），從22日起就失蹤，之後醫院人員一直抱怨聞到惡臭。

醫院清潔人員不斷在院區尋找，26日終於在巴依曾入住的病房後院，找到臭味來源是被咬得剩下頭部和一點點上半身的人類遺骸，剩下的都被動物吞食。

鑑識人員根據遺骸殘存的衣物，判定遺骸是失蹤多日的巴依，並根據咬痕，認定咬死巴依應是醫院附近的流浪狗群所為。

當地警局局長高爾（Mukesh Gaur）說，根據現場痕跡顯示，死者遺體曾被拖行。警方研判老婦可能深夜在外散步時，遭野狗群攻擊。

不過，最令人震驚的是，這是這間省立醫院在過去10個月中發生的第5起類似事件。

許多印度網友在看到這則新聞後，都批評印度公立醫院的管理實在太差，病人沒有病死，竟然被野狗咬死。1060328

(中央社)