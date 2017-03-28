銀翼殺手2釋出預告片 索尼嘲弄Netflix

我要評比

索尼影業娛樂公司（Sony Pictures）主席羅斯曼今天在電影博覽會（CinemaCon）釋出「銀翼殺手2049」新片段時，嘲弄網路電視串流服務Netflix。

法國24台（FRANCE 24）引述法新社報導，根據最新曝光的畫面，這部作品比原著更反烏托邦且更加黑暗。

羅斯曼（Tom Rothman）在拉斯維加斯這場電影院產業年度盛會中，播放好萊塢大導雷利史考特（RidleyScott）1982年執導的經典科幻片「銀翼殺手」續集預告片時，抨擊這個線上影音串流業者。

Netflix過去曾與電影院業者發生衝突，因為用戶能透過電視和行動裝置直接觀賞正版影片內容。

美國影星哈里遜福特（Harrison Ford）在丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）中，再次飾演瑞克戴克（Rick Deckard），萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在續集中飾演新一代銀翼殺手，在續集軋一角的還有、傑瑞德雷托（Jared Leto）和羅蘋萊特（Robin Wright）等。

萊恩葛斯林介紹片中洛杉磯和拉斯維加斯冰天雪地的荒涼場景時，開玩笑表示，「各位準備開始領略電影的驚險刺激」。這部影片所有場景都是在匈牙利布達佩斯拍攝。

萊恩葛斯林說：「徜徉『銀翼殺手』的世界裡，感覺是如此的超現實，這部電影的拍攝技巧又到了另一個層級。每個地點、場景都是真的，每項道具都有功能。」

他說：「這是個能夠完全運作、活生生的世界，讓我們很容易就能進入這些角色的內心世界，因為外在環境是如此的真實與富含細節。」（譯者：中央社劉文瑜）1060328

(中央社)