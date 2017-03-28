李明哲失蹤 陸委會籲陸方盡速說明
民進黨前黨工李明哲日前赴陸後失蹤，他的太太李凈瑜今天表示，獲政府單位間接證實，丈夫被大陸國安單位拘留。陸委會表示，目前未接獲對岸正式通報，但呼籲陸方盡速對外說明。
李凈瑜今天赴海峽交流基金會舉行記者會，並作上述表示。但她說，不方便透露消息來源，僅表示確實是代表政府的單位。
對此，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正下午接受中央社記者電話採訪時表示，目前仍未接獲陸方正式通報，間接消息屬於尚未公開證實的訊息，呼籲中國大陸相關單位就此案件盡速對外說明。
此外，陸委會晚間表示，政府目前透過各種管道全力進行協尋，包括陸委會與中國大陸國務院台灣事務辦公室、海基會與大陸海峽兩岸關係協會、在中國大陸的台商協會，以及內政部警政署刑事警察局「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」等聯繫管道。
陸委會指出，政府高度關切李明哲的安危，將持續全力協助家屬協尋，並呼籲中國大陸有關部門，應盡力保障李明哲安全，給予妥適的醫療照顧。
李明哲目前為文山社區大學員工，長期透過微信等方式，關注中國大陸維權運動及分享台灣的民主發展經驗給大陸民間人士。他19日從澳門入境中國大陸廣東省珠海市後失蹤，至今已經9天。
李凈瑜下午說，丈夫患有高血壓，沒有備用藥品，身體健康會有危險，也非常擔心丈夫在獄中沒有錢可以正常飲食，因此決定今天委託海基會，向中國大陸政府轉交藥物與新台幣3萬元。1060328
(中央社)
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