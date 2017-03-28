大榮中學飛機修護科3年級學生許峻豪（中），與師長分享榮耀。（大榮中學提供）

大榮中學飛機修護科3年級學生許峻豪，用這些裝備技壓群雄，奪得雙料冠軍。（大榮中學提供）

2017年台灣無人飛機創意設計競賽，大榮中學學生摘雙料冠軍

大榮中學飛機修護科3年級學生許峻豪，日前參加「2017年台灣無人飛機創意設計競賽」，憑藉著優異無人機設計與組裝及操控技巧，以高職生挑戰全為大專學生與民間玩家競爭者，勇奪雙料冠軍，傑出表現令人驚豔。

成功大學主辦，科技部、國家發展委員會指導的比賽，共有全國16隊人馬組隊參加，於3月25、26日在台南安定飛行場舉行。

許峻豪表現沉穩不怯場，靠著一架四軸機、遙控器、肥鯊（FAT SHARK）VR目視鏡，奪得「多旋翼機組障礙賽」、「多旋翼機組FPV競賽」雙料冠軍。

許峻豪表示，國際間研究無人機應用非常廣泛，國內風氣漸開，很多玩家都投注許多心力，政府重視不斷獎勵研發、舉辦競賽。他呼籲青年學子一齊加入研發與操控無人機行列，他說，這比電競刺激好玩，在玩的過程中可以獲得相關機械、電子方面寶貴知識，應用在競賽中，感覺更有成就感，只要有興趣，他願意跟大家分享經驗，交流互動，一起提升飛行器的研發。

許峻豪是入學時，由學長帶領開始玩四軸飛機，從初級一路闖進專業級。他將榮耀歸功於師長與學長的引領，尤其，大榮中學研究飛行器風氣很盛，如手擲飛機、無人飛機、飛行模擬器等，舉凡跟飛機有關的，學生們都有興趣接觸，而且樂此不疲。

大榮中學飛修科主任謝明奇說，許峻豪去年曾參加過此項比賽，初試啼聲即奪得多旋翼機組障礙賽冠軍，也激勵他積極投入無人機設計、操控領域，在大榮中學飛修科團隊協助指導，今年比賽大放異彩，大榮中學全校師生與有榮焉。

校長張簡助立表示，大榮中學飛修科近年積極培訓學生參加國際級飛機修護證照，以符合國際化的趨勢與需求，讓學生更具有國際競爭力。由於無人飛機應用範圍非常廣泛，各行各業都積極發展，以普遍運用到各領域，國內研發無人機風氣大開，已經吸引很多年輕人投入。

(中時)