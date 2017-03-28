李明哲遭陸國安拘留 陸委會：尚未獲證實
前民進黨黨工李明哲日前入境大陸後不知去向，其妻李凈瑜28日表示她在27日深夜獲得政府單位間接證實，李明哲被大陸國安單位拘留；陸委會晚間表示，因間接消息屬尚未公開證實的訊息，政府相關機關目前尚未接獲陸方正式通報任何有關李先生的訊息。
有關李明哲失聯一案，陸委會稱該會澳門事務處於接獲家屬通知後，立即通報澳門政府及澳門警方聯繫窗口協尋，並獲澳門警方告知李先生已於3月19日上午11時許由澳門進入大陸。
陸委會表示，政府透過各種管道，包括該會與國台辦、海基會與海協會、在大陸的台商協會，刑事局也透過兩岸共打及司法互助協議之聯繫管道等，全力進行協尋。
至於李先生家屬28日下午至海基會陳情，並發聲明表示由政府間接消息已得知李先生是被陸方國安單位拘留；陸委會稱，因間接消息係尚未公開證實的訊息，政府相關機關目前尚未接獲陸方正式通報任何有關李先生的訊息，並再次公開呼籲大陸有關部門，迅速對外明確說明李先生行蹤，也應盡力保障安全，並給予妥適的醫療照顧。
(旺報)
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