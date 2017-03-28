韓保守陣營正黨 確認劉承旼參選總統

南韓前總統朴槿惠辦彈劾下台，預定於5月9日舉行總統大選。各黨紛紛舉辦黨內初選推派候選人，右翼保守陣營政黨「正黨」於28日確認由黨籍國會議員劉承旼代表該黨參選總統。

正黨黨內初選由劉承旼和京畿道知事南景弼倆角逐，劉承旼以62.9%得票率勝出。距離大選還剩42天之際，正黨在南韓國會五大政黨中最先確定總統候選人。

一直以來，劉承旼強調作爲「反文聯盟」（文指在野陣營共同民主黨前黨魁文在寅）的一環，正黨、自由韓國黨、國民之黨應推出單一候選人參選。鑒於在全體選民當中做的總統大選支持率民調，劉承旼的支持率低於自由韓國黨有力候選人洪准杓、國民之黨有力候選人安哲秀，即便正黨與其他黨派形成「反文聯盟」，劉承旼也不太容易成為聯盟代表。

劉承旼在當選該黨總統候選人之後表示，將成爲保守陣營新的希望，承載著國民對保守陣營重建的期待，在大選中獲得國民支援。

正黨於今年1月24日舉行建黨大會，成爲國會第四大黨。正黨由從執政黨新世界黨退黨的「反朴派」(反朴槿惠)所建，擁有31名國會議員，與新世界黨同爲偏右派的保守陣營。

(旺報)