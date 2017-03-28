高雄君鴻辦慈善晚會 邀民眾做公益

高雄地標85大樓的君鴻國際酒店，訂4/10-23週年慶，由於「君鴻」品牌「君」是「您」的意思，鴻是「HOME」的意思，意思為「Your Home」。故週年慶選定「2017 Love at Home~愛在君鴻」為主題，以愛為出發、公益為串連，擴大舉辦慈善晚會邀集社會大眾分享君鴻國際酒店週年慶的喜悅。

君鴻國際酒店為慶祝週年慶並關懷社會弱勢團體，以回饋社會，訂4月12日(三)18點30分在該酒店41樓星光廳主辦「週年慶慈善晚會」，晚會有兩項公益活動，第一項是「愛心認桌」，認桌方式分為全桌費用18,000元、半桌費用9,000元，目標30桌，第二項是在晚會上義賣「慈暉關懷學園」設攤義賣園內少年手作烘焙產品。

此項慈善活動預計至少募集30萬元，將捐給經費短缺卻認真辦理慈善救助工作的兩間弱勢團體：由高雄市政府社會局輔導之高雄市私立慈暉關懷學園以及高雄市身心障礙兒童及少年安置機構-榮耀之家。

歡迎各界善心人士踴躍認捐，達到愛心捐款捐給真正需要的弱勢族群。

君鴻週年慶‧感恩回饋好康大方送，4/10(一)~4/23(日) 同時推出客房三重送、餐飲滿千送百為訴求，邀請顧客於週年慶優惠期間至酒店全館消費。全館餐飲消費滿額贈，另有消費加碼贈~滿滿的大回饋。入住君鴻好禮三重送，官網訂房享高鐵加購8折優惠，優惠限量供應，敬請把握！

(中時)