愛情長跑6年！趙小僑真的要嫁劉亮佐了
37歲的趙小僑，與大她12歲、曾有過一段婚姻的劉亮佐愛情長跑6年，數度被被乾爹、前經紀公司老闆孫德榮催婚，終於傳出要結婚了！兩人29日將合體，一起上陶晶瑩主持的衛視中文台《女人234》公佈結婚喜訊。據悉兩人將在台灣與海外個辦一場一場婚禮，趙小僑也受訪時也坦言，真的要結婚了，婚禮正在計劃中。
孫德榮表示，結婚喜訊讓他們自己宣布。不過，他雖然愛她、也抱著嫁女兒的喜悅心情，但不會參加海外婚禮，之前王仁甫、季芹在關島結婚他也沒參加。他笑說，一開始知道兩人談戀愛，他反對得要死，覺得趙小僑條件好，至少應該嫁個高富帥，但這些年卻被兩人的堅持和相處感動，「女兒的青春都給他了，而且她愈來愈老了，再不結婚，這麼喜歡小孩的她，就快生不出來了！」
孫德榮說，他最感動的是，劉亮佐的全家人都對小僑非常好，小僑也與他們相處非常緊密，「她會帶他媽媽去我媽媽家打牌，會帶他妹妹去找阿龐師喬，擔心他兒子長不高，也會帶去阿龐師那。他們相處根本早就像一家人了！」
(中時)
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