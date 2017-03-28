中正高工WaZupPella超人聲樂團 獲阿卡中國蜂巢獎最佳新銳樂團獎

中正高工Wa'ZupPella超人聲樂團。（中正高工提供）

中正高工Wa'ZupPella超人聲樂團。（中正高工提供）

中正高工「阿卡貝拉」WaZupPella超人聲樂團，於今年在「2017阿卡中國蜂巢獎」大放異彩，3月25日北京清華大學蜂巢獎頒獎典禮音樂會上，公布榮獲年度最佳新銳樂團獎，這是首度有台灣團隊入圍年度新銳樂團，也是第一次由高中團隊奪得獎項，消息傳回校園，中正高工師生皆與有榮焉。

2017年1月1日接獲阿卡中國蜂巢獎的年度新銳樂團入圍通知，「蜂巢獎」是由阿卡中國創立的中國阿卡貝拉音樂獎項，設立獎項旨在表彰並鼓勵在過去一年內獲得不凡成就的中國阿卡貝拉樂團、音樂人及幕後工作者。

來自兩岸三地61件作品共同角逐蜂巢獎下設的多個獎項，包括年度新銳樂團獎、年度最佳華語編曲獎、年度最佳錄音獎以及年度最佳現場演繹獎。

「年度新銳樂團」獎項授予在兩年以內新近成立的，且具有最佳現場演繹能力的高校樂團，共有三個團隊入圍，另兩隊分別是廣州中山大學和大連理工大學，能跟名校並列，學生們已覺得非常驚喜與榮幸。台灣知名的Vox玩聲樂團和問樂團Guess Whatu,也同時入圍其他三項獎項。

在北京清華大學舉辦蜂巢獎頒獎典禮暨聯合音樂會，典禮中揭曉由來自高雄的WaZupPella超人聲樂團榮獲阿卡中國2017蜂巢獎年度最佳新銳樂團獎！這是首度有台灣團隊入圍年度新銳樂團，也是第一次由高中團隊奪得獎項。

阿卡貝拉(A Cappella)是一種不使用樂器的純人聲音樂 ，人聲合唱加上V.P.(Vocal Percussion)人聲打擊，唱出如樂器伴奏的效果，宛若樂團重現，故稱為人聲樂團。

中正高工音樂教師葉娜心有感於校園內有許多深具演唱潛力的學生，沒有表演舞台無從發揮，於2014年7月成立中正高工阿卡貝拉社團，並選拔社團表現優異學生，分別為男低音呂尚恩、次女高音鄭奷佑、女高音葉伊、男高音李冠陞、女高音劉佳欣、人聲打擊簡維廷和孫子勛，於2015年7月15日正式成立WaZupPella超人聲樂團。

一開始只憑著一股喜愛阿卡貝拉的熱情，師生自行利用課餘時間訓練。剛開始練習時，學生不會鋼琴也不會看譜，對阿卡貝拉這種無伴奏演唱形式也不太熟悉，練習時頭上常有很多的問號與疑惑，老師使用了人稱「台灣阿卡貝拉之父」朱元雷老師的〈阿卡貝拉無線快速上手法〉，運用簡譜與和弦教學，透過一次一次的練習，對於看譜與編曲也有初步了解，學生在演唱阿卡貝拉上獲得很多音樂知識與技能。

剛開始因為沒有經費與器材，老師四處尋找商借可使用的麥克風、音響設備，拼拼湊湊勉強使用，沒有適當的設備，學生不知道人聲樂團透過麥克風音響設備可以呈現出怎麼樣的效果？一直覺得自己唱得不好，很沒信心，但成立一個半月後就在駁二In Our Time電台食堂舉辦第一場阿卡貝拉演唱會，邀請校長、主任、師長、家長前往欣賞，自此獲得學校大力支持，陸續購置完備的音響設備。

之後老師有計劃的安排了許多的慈善義演、校園講座音樂會，不斷增加演出經驗並琢磨團員的演唱技巧、音色調和、和聲默契與舞台的肢體表演。

(中時)