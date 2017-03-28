候任香港特首林鄭月娥：不會特赦襲擊占中人士的警察

香港7名警員在爭取真普選的雨傘運動占中期間，因爲襲擊占中人士被判刑兩年。對於有人要求行政長官運作《基本法》賦予的權力特赦，候任行政長官林鄭月娥今日明確表示，她上任後不會這樣做。

據香港無線新聞消息，被問到早前立法會議議員提過就7名警員會否考慮特赦，如果做了特首後會否就「占中」、7警這些政治問題，特赦要入獄、犯罪的人，林鄭月娥表示： 「我相信就不會了，因爲社會對於我們秉持法治是有期望。不論是因爲什麽原因，但如果違反了法律，亦要受到法律的制裁。法庭已經判了，當然如果對裁決不同意或對懲罰性決定不同意可以上訴，但我不認爲應該用一個行政或政治手段來干擾司法決定」。

據海外網早前消息，7名警員在佔領行動期間襲擊前公民黨成員曾健超，於今年2月各被判囚2年後，警隊及民間一直有呼聲要求行政長官特赦7名警員。甚至有民間團體2月28日到特首辦向行政長官梁振英請願，要求特赦7警案中各被告。而現任特首梁振英當時亦親自接收了請願信。

(旺報)