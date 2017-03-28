年金改革 總統認同年改會建議方案

年金改革委員會今天向總統蔡英文報告年金改革相關法案進度，年改會表示，總統認同年改會的建議方案。

年改會晚間發布新聞稿表示，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁，今天中午率相關年金主管部會首長，依例向蔡總統報告年金改革的相關進度。

年改會指出，年改會副召集人兼執行長林萬億說明目前年金改革相關法案審查進度，公務人員退休撫卹法草案全部條文經考試院於23日全院審查會審查完成，預訂於30日於考試院院會提案討論，通過後即函送立法院審議。

年改會表示，考試院28日開始進行公教人員保險法修正草案審查；後續還有政務人員退職撫卹條例修正草案待審。兩修正法案經考試院審議通過後，須會銜行政院再送立法院審議。

至於公立學校教職員退休撫卹條例草案、勞工保險條例部分條文修正草案，年改會說，行政院預訂30日列入院會提案討論。

新聞稿指出，總統對於國家年金改革委員會能依原訂進度完成公務人員、教育人員、勞工、政務人員等年金相關制度修法，表示嘉勉，感謝陳副總統的領導、行政院、考試院及各相關部會的配合。

關於幾項年改會建議的版本，總統也表示認同年改會的建議。

年改會表示，首先，年金改革為調降退休所得而設計的基本生活保障（最低保障金額）新台幣3萬2160元，採公務人員委任一職等本俸最高級加專業加給合計數額，額度稍高於105年退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給基準的2萬5000元，是因為採此一標準更能保障那些當年薪俸偏低、年資較淺的退休軍公教人員，因其領取較低的保險給付與退休金(含18%優惠存款)，這樣的設計有助於維持其老年生活適足的水準，且對年金財務的影響極小。

其次，年改會說，支領一次退休金者的優惠存款調降，採乙案，就是每月一次退休金與公保養老給付合計之優存利息所得超過最低保障金額3萬2160元者，其優惠存款利率調降，第一年降至12%、第3年降至10%、第5年降至8%、第7年降至6%。主要是因為支領一次退休金的退休人員優惠存款利息是替代其月退休金，倘若完全刪除其優惠存款，衝擊過大，且與選擇支領月退休金之退休人員相比顯得較不公平，所以採此案。

年改會表示，遺屬年金領取額度原本規劃為原領年金額度的1/3，但考慮現行制度為1/2，再加上過去被質疑較多的婚姻關係年限太短，導致老夫少妻、夫死妻領撫慰金時間過久的問題，已有延長婚姻期間配套處理，因此為了照顧大多數是女性、兒童及少年的退休公教人員的遺屬，基於照顧弱勢原則，遺屬年金調整為原領年金額度的1/2。1060328

(中央社)