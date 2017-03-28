原住民老人日間關懷站 結伴溫馨共餐

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新北市新莊區原住民長輩將有一個新家了，即使白天兒女外出工作，也可以在日間關懷站與老朋友一起聊天、一起吃午餐，也可以學習新的生活技能，或相約在公園散步。

新北市政府第11所原住民老人日間關懷站，於新莊區裕民活動中心成立，提供在地原住民長者電話問安、家戶訪視、個案諮詢及轉介、送餐或共餐服務，也定期舉辦生活人文或促進健康等學習課程，充實老年生活。

市府表示，除了原有的公共托老中心以外，為尊重原住民族文化、原住民族生活的特殊性及需求，才會陸續設置原住民老人日間關懷站，及部落文化健康站。

關懷站還有與族群傳統文化有關的手工藝，及古謠傳唱學習，讓原住民老人家，雖然移居都會多年，還可以重溫及學習部落文化。

運用公益彩券盈餘分配基金設置的這11站，分別設置於汐止、樹林、瑞芳、三峽、土城、中和、新店、林口、新莊及烏來區。這些都是都市原住民與原鄉原住民，居住較多的地區。

新北市府原住民行政局統計，原住民人口共5萬餘人，其中，新莊區原住民人口5000多人，生活環境與原鄉部落不同，彼此比較少與鄰居互動，子女工作時，老人獨自在家，缺乏照顧與關懷。

新莊區原住民族發展協進會因此設置新莊區原住民老人日間關懷站，這裡的老人平均年齡70歲以上，理事長陳振德親自接送老人到關懷站，並與長輩一起共餐。1060328

(中央社)