黨產條例聲請釋憲 監委：無關政治

監察委員認為不當黨產條例有違憲之虞，監院日前通過向大法官聲請釋憲案。監察委員仉桂美今天受訪指出，這是本於職權，憑良心做事，跟政治無關。

監察委員仉桂美、劉德勳受理民眾陳情，經過半年調查政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，認為有違憲之虞，經監察院3月14日院會通過聲請釋憲。仉桂美、劉德勳提出超過8萬字、約160頁的調查報告及聲請解釋憲法理由書。

仉桂美接受中央社訪問時指出，「只要求自己做對的事」，她相信每個委員的心情都是一樣的，這本來就是本於職權所做的，因此，面對外界批評，她認為「平常心就好」。

民主進步黨立委葉宜津批評，目前的監委都是由前總統馬英九提名，他們不顧憲政體制、直接提出釋憲，果然是黨意監委，不只是黨意監委，甚至是違憲的行動，提醒監委不要做與民意相左的事情。

仉桂美指出，跟政治沒有關，誰都可能執政，回到法理來看，不當黨產條例確實有許多地方違憲，調查報告也寫得很清楚，台灣跟跟東、西德是完全不一樣的情況，台灣本身有中華民國憲法，產生各機關行使職權，和東西德的國情、憲政發展史完全不一樣。

仉桂美說，人是來來去去，但制度應回歸民主政治的價值。行政權和司法權各有分際，當行政機關做了太多司法權要做的事，行政擴權容易出現，即使東、西德統一，還是回到基本面，司法歸司法，行政歸行政，民主政治基本的權力分立、分權制衡是非常重要的。

她認為，必須拋開情緒、好惡，回到專業超然的角色檢視，才不愧對這個職位，真正可貴的是制度，釋憲也是可貴的制度，監察院本於職權行使聲請釋憲，於法有據，而機關之間彼此尊重，在大法官沒有做成解釋前，沒有人可以預知未來。

監委的調查報告列出多項違憲之處，包括不當黨產條例規定適用的政黨，實質上僅為特定政黨「國民黨」，因此是以個別性法律剝奪特定人民或團體的財產權，有違權力分立與制衡原則，並與「憲法」保障財產權、基本權利限制條款相互牴觸；不當黨產條例對「不當取得財產」定義違反大法官釋字第432號解釋文稱「法律明確性之要求」。

監委指出，不當黨產條例規定黨產會行使行政調查權手段，並對違反調查協力義務者得命罰鍰處分，違反「憲法」賦予人民的基本自由權利，亦違反大法官釋字第585號解釋文。1060328

(中央社)