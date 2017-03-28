罕見肌層內懷孕 胎兒手伸出子宮像求救
台大醫院醫師施景中今天分享一名孕婦子宮肌層內懷孕，胎兒的手還伸出子宮腔，看似求救。緊急開刀，兩股羊水噴到半空，就像凝固水晶，所幸母子均安。
台大醫院婦產科醫師施景中在臉書（Facebook）發文表示，好多天前，一名懷孕婦女面色凝重求診，說是子宮內沾黏。當下做超音波，發覺胎兒關在子宮的一小角，懷疑是子宮肌層內懷孕（胎兒長在子宮的夾層裡）。
施景中說，肌層內懷孕可能導致子宮早期破裂而胎死腹中，安排緊急的MRI（核磁共振），結果發現胎兒卡在子宮的上半部，位置超過母親肚臍眼。胎兒的手和一大段臍帶，透過子宮隔間的一個小破洞，擠壓掉到正常的子宮腔中。
他表示，這個結果讓醫師「心涼了半截」，臍帶脫垂會讓小朋友突然胎死腹中。緊急安排孕婦就診，再次做超音波確認，看到「胎兒的手透過小小的洞伸出到子宮腔，有時握拳、有時揮手。立體超音波看起來，像是從地底下伸出的一隻小手，在揮手向我們求救」。胎兒的臍帶也越掉越多。
胎兒雖未足月，但緊急安排手術。施景中說，1個小時後，小孩從子宮屋頂的小房間中劃刀娩出。小房間和真正的子宮腔有2個洞相通，孩子生出後，正常的子宮腔羊水壓力得到宣洩。「2股羊水噴出到半空中，轉了個圈，好像還互相纏在一起，打了個結，像凝固的水晶」。
施景中表示，孕婦小孩恢復良好，孕婦今天回診拆線。孕婦是虔誠的教徒，一直稱讚是奇蹟和神的恩典。
「我也沒看過這種子宮異常」，施景中表示，或許以後也不會再看到，真的是太罕見了，也許發表病例報告。1060328
(中央社)
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