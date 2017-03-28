與試院版不同 副總統：應以年改會為依據
年金改革委員會今天表示，尚有若干年改會版本內容未能被考試院全院審查會採納，副總統陳建仁認為仍應以年改會版本為依據。
年改會晚間發布新聞稿表示，年金改革委員會召集人、陳副總統，今天中午率相關年金主管部會首長，依例向總統蔡英文報告年金改革的相關進度。
年改會指出，尚有若干年改會版本內容未能被考試院全院審查會採納，陳副總統認為仍應以年改會的版本為依據，且行政院審查完成的公立學校教職員退休撫卹條例草案、勞工保險條例部分條文修正草案版本，大抵均採年改會建議版本，故宜維持年改會版本送請立法院審議，政策不宜大幅度變動。
年改會表示，至於立法院民進黨團是否提版本，尊重立法院黨團決定，年改會尊重立法院的最後審議結果。
年改會說，這些項目包括平均薪資採計期間，年改會版為15年，考試院目前版本調整為10年；年改會版提35年年資所得替代率是75%，分15年逐年降至60%，考試院目前版本調整為80%，分10年逐年降至70%；以及幾項微調部分。1060328
(中央社)
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