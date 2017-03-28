持股5％ 騰訊成特斯拉第五大股東
華爾街見聞報導，據美國證監會文件，截至2017年3月24日，騰訊控股持有特斯拉5％的股權。據資料顯示，騰訊現已成為特斯拉第5大股東。
據公開資料，目前特斯拉前4大股東分別是CEO馬斯克持股21％，基金巨頭富達（Fidelity）持股14％，獨立資產管理公司Baillie Gifford持股8.2％，普信（T. Rowe Price）為7.3％。
此一消息曝光後，特斯拉股價在美股盤前扭轉跌勢，轉為上漲近3％。
報導稱，騰訊本次持股為非積極持股，這意味著騰訊目前尚不會主動介入特斯拉的運營。
騰訊最近在人工智慧上頻頻發力，除了之前在最近投資特斯拉外，騰訊之前還曾成立AI實驗室，聘請原百度大資料實驗室負責人張潼管理其人工智慧(AI)專案 。
(工商)
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