世界地球日路跑4月9日府前廣場起跑 盧廣仲、歐陽靖代言
國家地理頻道NGC嚮應世界地球日，每年都會舉辦一系列愛護地球的盛大活動，傳播環保意識，逐步紮根在每個人的日常生活中。今年也不例外，與台北市政府體育局共同舉行「世界地球日─為水資源而跑」環保路跑活動，今天（3月28日）在台北市政府舉行記者會，宣布4月9日在總統府前廣場起跑，力邀創作鬼才盧廣仲及路跑作家歐陽靖擔任環保大使。
今年的世界地球日路跑亦為亞洲共同活動，香港、馬尼拉、新加坡和成都將同月舉辦，5個城市一起為地球而跑！
為了讓更多民眾體認地球只有一個，要對居住的環境更友善，這也是NGC連續第11年舉辦相關活動；4月9日舉行的世界地球日路跑，分為3公里健走組、9公里競賽組和21公里半馬組，主題是「為水資源而跑」，透過主題節目的播放和活動現場傳達的科普教育知識，讓觀眾和參與路跑的民眾了解水資源的珍貴，以及水資源要如何永續發展，同時喚起大家對水資源的重視。
為此，4月9日路跑活動當天，全程不提供瓶裝水，鼓勵跑者「自備水杯」或使用大會提供、可重複使用的「環保水杯」飲水，讓參與的所有跑者在共襄盛舉環保活動之時，也將碳足跡降至最低。
被問到日常生活中有什麼省水妙招時，盧廣仲說自己平常除了會用除濕機產出的廢水澆植物和洗廁所外，還分享自己如果投入創作寫歌時，悶在家沒跟外界接觸，自然也減少洗澡的次數，也算是省水愛地球。歐陽靖分享自己從媽媽那學到的一招，就是作菜和用餐後的廚餘等等，一定要分類後丟進回收桶，不能直接沖掉，不然額外處理起來會消耗掉更多水資源。
除了路跑，NGC也為2017世界地球日選播一系列節目，包括奧運雪車國手出身的張教練在花蓮縣的一所小學帶孩子們朝世界冠軍目標邁進的《野球孩子》、導演齊柏林以空拍方式紀錄下台灣之美的紀錄片《看見台灣》、家有罹患罕見疾病孩子的父親們組成業餘搖滾樂團「睏熊霸」，互相激勵的紀錄片《一首搖滾上月球》、探討蜜蜂消失掀起生態保育討論潮的《沉默的蜜蜂》、巴基斯坦18歲女孩馬拉拉尤瑟夫扎伊獲得諾貝爾和平獎的故事《改變世界的力量: 馬拉拉》等。
關於路跑活動，詳情可上活動網站查詢。
(旺報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範