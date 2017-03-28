世界地球日路跑4月9日府前廣場起跑 盧廣仲、歐陽靖代言

2017世界地球日路跑環保大使盧廣仲（左）、歐陽靖今天出席記者會。（國家地理頻道提供）

國家地理頻道NGC嚮應世界地球日，每年都會舉辦一系列愛護地球的盛大活動，傳播環保意識，逐步紮根在每個人的日常生活中。今年也不例外，與台北市政府體育局共同舉行「世界地球日─為水資源而跑」環保路跑活動，今天（3月28日）在台北市政府舉行記者會，宣布4月9日在總統府前廣場起跑，力邀創作鬼才盧廣仲及路跑作家歐陽靖擔任環保大使。

今年的世界地球日路跑亦為亞洲共同活動，香港、馬尼拉、新加坡和成都將同月舉辦，5個城市一起為地球而跑！

為了讓更多民眾體認地球只有一個，要對居住的環境更友善，這也是NGC連續第11年舉辦相關活動；4月9日舉行的世界地球日路跑，分為3公里健走組、9公里競賽組和21公里半馬組，主題是「為水資源而跑」，透過主題節目的播放和活動現場傳達的科普教育知識，讓觀眾和參與路跑的民眾了解水資源的珍貴，以及水資源要如何永續發展，同時喚起大家對水資源的重視。

為此，4月9日路跑活動當天，全程不提供瓶裝水，鼓勵跑者「自備水杯」或使用大會提供、可重複使用的「環保水杯」飲水，讓參與的所有跑者在共襄盛舉環保活動之時，也將碳足跡降至最低。

被問到日常生活中有什麼省水妙招時，盧廣仲說自己平常除了會用除濕機產出的廢水澆植物和洗廁所外，還分享自己如果投入創作寫歌時，悶在家沒跟外界接觸，自然也減少洗澡的次數，也算是省水愛地球。歐陽靖分享自己從媽媽那學到的一招，就是作菜和用餐後的廚餘等等，一定要分類後丟進回收桶，不能直接沖掉，不然額外處理起來會消耗掉更多水資源。

除了路跑，NGC也為2017世界地球日選播一系列節目，包括奧運雪車國手出身的張教練在花蓮縣的一所小學帶孩子們朝世界冠軍目標邁進的《野球孩子》、導演齊柏林以空拍方式紀錄下台灣之美的紀錄片《看見台灣》、家有罹患罕見疾病孩子的父親們組成業餘搖滾樂團「睏熊霸」，互相激勵的紀錄片《一首搖滾上月球》、探討蜜蜂消失掀起生態保育討論潮的《沉默的蜜蜂》、巴基斯坦18歲女孩馬拉拉尤瑟夫扎伊獲得諾貝爾和平獎的故事《改變世界的力量: 馬拉拉》等。

關於路跑活動，詳情可上活動網站查詢。

(旺報)