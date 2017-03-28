家樂福超狂 日本周＋米其林鍋具換購一起上

家樂福抹茶祭和鍋具換購今起開跑，辻利櫻花抹茶牛奶原價270元、特價199元（左起），七尾法蘭酥原價120元、特價99元。（王英豪攝）

GORDON RAMSAY 16公分不沾單柄鍋市價1399元，憑會員紅利點數點12萬9000點或以600點＋429元加價購。（王英豪攝）

家樂福明（29）日起首次推出超強雙主題強檔，有人氣最高的日本周抹茶祭商品，與秒殺的鍋具換購，首次引進米其林「地獄主廚」GORDON RAMSAY系列不沾鍋，打破淡季衝買氣。

家樂福公關經理林夢紹表示，日本周春、秋季各辦一次，3年來年成長2至3成；餅乾、泡麵、醬料、美妝最搶手。這次日本周從29日至4月11日集合上千款商品5折起，1/3是新品或獨家增強吸引力，聚焦符合春天氣息的抹茶祭、櫻花系列、草莓系列，包括京都百年名店辻利季節限定的櫻花抹茶牛奶，採用八女抹茶為原料的七尾法蘭酥；討喜的DIY食玩商品在甜甜圈後，新增Piko太郎代言的PPAP餅乾盒。

話題商品還包括日本百年老店的系列冰品像是井村屋湯圓冰淇淋、日本黑糖巧克力雪糕；與北海道物語、日本生鮮、居酒屋系列、人氣美妝、家電商品、39元均一價等商品；以及櫻花系列、草莓季商品則有日本櫻花茶、櫻花蕎麥麵、櫻花抹醬、櫻花罐啤酒、日本草莓法蘭酥等。

另，台灣買不到的GORDON RAMSAY鍋具，29日至7月31日可憑會員紅利點數換購，扣600點+399元至829元，換購市價1399至2099元的16公分不沾單柄鍋、28公分不沾炒鍋附玻璃蓋等5款鍋具，加購優惠2.9折起。原本限量3萬個，但依照過往受歡迎程度，可能加量2至3倍。

(中時)