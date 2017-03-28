蔗總給土投機會 新秀洪心騏態度佳拚上先發

統一獅代總教練黃甘霖。（葉姵妤攝）

統一獅本季僅規劃2名洋投擔任先發，另1名洋投則擔任終結者，希望給本土球員有更多上場空間，目前依代總教練黃甘霖的規劃，開季的本土先發包括林其緯、林子崴以及新秀洪心騏，之後也將視球員狀況調動。

獅隊本周先在桃園球場與猿隊進行2場交手，之後與中信兄弟進行3連戰，5場比賽先發人選已定，順序則會視狀況調整，洋投布魯斯今晚打頭陣，30、31日預計分別由林其緯、林子崴掛帥，上周已在首戰先發的洋投福瑞多及洪心騏則會在周末登板。

洪心騏是去年統一獅選秀第8指名，今年在熱身賽表現不錯，開季就被排進先發輪值，黃甘霖說：「他熱身賽狀況不錯，且練球態度很好，春訓的時候心態有改變，現在指叉球也更有威力了。」

黃甘霖提到，今年春訓前就已告知球員本季定位，讓球員彼此競爭，「狀況好的就拉上來，讓球員循環。」目前二軍還有調整中的潘威倫、廖文揚、傷癒復出的羅錦龍，以及年輕球員江辰晏、陳育軒等人，都要競爭先發。

(中時電子報)