蔗總給土投機會 新秀洪心騏態度佳拚上先發
統一獅本季僅規劃2名洋投擔任先發，另1名洋投則擔任終結者，希望給本土球員有更多上場空間，目前依代總教練黃甘霖的規劃，開季的本土先發包括林其緯、林子崴以及新秀洪心騏，之後也將視球員狀況調動。
獅隊本周先在桃園球場與猿隊進行2場交手，之後與中信兄弟進行3連戰，5場比賽先發人選已定，順序則會視狀況調整，洋投布魯斯今晚打頭陣，30、31日預計分別由林其緯、林子崴掛帥，上周已在首戰先發的洋投福瑞多及洪心騏則會在周末登板。
洪心騏是去年統一獅選秀第8指名，今年在熱身賽表現不錯，開季就被排進先發輪值，黃甘霖說：「他熱身賽狀況不錯，且練球態度很好，春訓的時候心態有改變，現在指叉球也更有威力了。」
黃甘霖提到，今年春訓前就已告知球員本季定位，讓球員彼此競爭，「狀況好的就拉上來，讓球員循環。」目前二軍還有調整中的潘威倫、廖文揚、傷癒復出的羅錦龍，以及年輕球員江辰晏、陳育軒等人，都要競爭先發。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。