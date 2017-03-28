謝金燕母放下多年怨懟 痛哭原諒豬哥亮

豬哥亮去年在謝金燕演唱會場外接受訪問。(本報系資料照，盧禕祺攝)

豬哥亮今日傳出病危消息，與他長達18年不相往來的女兒謝金燕，破天荒發出聯合聲明反駁死訊，還被曝與姐姐已陪伴豬哥亮長達3天3夜，父女關係破冰。據悉，謝金燕母親也同意女兒去陪伴豬哥亮，更被爆料在得知豬哥亮病危消息時，激動痛哭，也放下對豬哥亮多年來的怨懟，願意原諒他。

謝金燕去年在演唱會揭露豬哥亮家暴母親、外遇往事，就道盡身為女兒，夾在父母間的左右為難，「媽媽的前半生，奉獻給一段不忠誠的婚姻，面對過去的不堪和委屈，她沒有想反駁，她認命，獨自一人照顧姊姊和我，不願再提起和怨懟」、「媽媽反對女兒認父的堅定信念裡充滿了無奈跟平靜，不批評、不哭訴、不傷害對方這是她最偉大的容忍」。

然而據《蘋果日報》報導，就在豬哥亮傳出病危之際，謝金燕母親心結也終於化解，一度崩潰大哭，同時也原諒了豬哥亮。雖然謝金燕母親並沒有前往病房探視，但她卻主動幫謝金燕準備換洗衣物，並送去醫院，讓女兒能無後顧之憂，專心陪伴父親。

(中時電子報)