謝金燕母放下多年怨懟 痛哭原諒豬哥亮
豬哥亮今日傳出病危消息，與他長達18年不相往來的女兒謝金燕，破天荒發出聯合聲明反駁死訊，還被曝與姐姐已陪伴豬哥亮長達3天3夜，父女關係破冰。據悉，謝金燕母親也同意女兒去陪伴豬哥亮，更被爆料在得知豬哥亮病危消息時，激動痛哭，也放下對豬哥亮多年來的怨懟，願意原諒他。
謝金燕去年在演唱會揭露豬哥亮家暴母親、外遇往事，就道盡身為女兒，夾在父母間的左右為難，「媽媽的前半生，奉獻給一段不忠誠的婚姻，面對過去的不堪和委屈，她沒有想反駁，她認命，獨自一人照顧姊姊和我，不願再提起和怨懟」、「媽媽反對女兒認父的堅定信念裡充滿了無奈跟平靜，不批評、不哭訴、不傷害對方這是她最偉大的容忍」。
然而據《蘋果日報》報導，就在豬哥亮傳出病危之際，謝金燕母親心結也終於化解，一度崩潰大哭，同時也原諒了豬哥亮。雖然謝金燕母親並沒有前往病房探視，但她卻主動幫謝金燕準備換洗衣物，並送去醫院，讓女兒能無後顧之憂，專心陪伴父親。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。