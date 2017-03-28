完成老師夢想 復興國中直笛、舞蹈隊全國特優

復興國中直笛隊痛失一位優質音樂老師後，隊員化悲憤為力量，榮獲全國特優第2名。(曹婷婷翻攝)

舞蹈隊去年剛成軍，已連續奪得佳績，今年再奪全國特優。(曹婷婷翻攝)

台南首屈一指的復興國中，藝文團隊日前參加今年全國學生音樂及舞蹈比賽，再創亮眼成績！其中，直笛隊在去年痛失一位優質音樂老師後，隊員化悲憤為力量，在校內音樂老師陳友梅指導下，榮獲全國特優第2名，隊員第一時間於臉書留言，「超開心的，完成陳老師的夢想啦！」 感動全體師生與家長。

復興國中校長敬世龍指出，藝文團隊多用課餘或晨間練習，在各團隊指導老師指導下，表現績優，展現復興學子能文能武全方位優質能力。舞蹈隊去年成軍，以黑馬之姿奪下全國優等第1名，今年面對台東地主隊原住民武士強悍壓勢，呈現「仙境水靈」以柔克剛，再次突破成績，獲得特優肯定。

承續「品格、閱讀、科創、國際、律動、社群」六大發展主軸，敬世龍強調以品格為本，力求五育均衡、多元發展，在孩子的成長過程中，除了知識學習的增長外，藝能情操的陶冶涵養更為重要，繆力培育理性與感性兼具的未來世界公民，今年再次締造不凡成績，就是最好的證明。

(中時)