通緝犯機場逃亡 暴露國境防線漏洞

趙姓通緝犯昨天深夜搭機從北京返台，在高雄機場打開空橋逃生窗跳進機坪，將行李丟棄機場廁所，步行約200公尺翻牆逃亡，前後不到30分鐘，暴露國境防線漏洞。

警方懷疑趙男可能因一回國就要面臨牢獄之災才跳機逃逸，至於趙男何時出國，目前還未找出國紀錄，懷疑可能冒用他人身分出境，所以才查不到記錄。

警方表示，趙男購買機票時，航空公司無法查驗購票人是否遭通緝，必須由移民署等官方系統查詢才能得知，所以趙男才能從中國大陸購買機票，並通過大陸海關查驗搭機。

這起跳機案也暴露國境防線漏洞，趙男打開空橋逃生窗時，警報大作，機場中控隨即派員查看，但因查無所獲，關窗後即離開，直到趙男隨後翻牆，機場電子圍籬系統出現警示，航警獲報趕到，趙男早已逃逸無蹤。警方隨後在機場廁所找到趙男隨身行李及部分衣物。

根據航站監視器畫面，趙姓男子從班機抵達機場落地到翻牆逃逸，前後花不到30分鐘就突破國門防線，令人傻眼。航警說，如果能在趙男打開空橋逃生窗時就通報，可能就有機會逮到人。

警方指出，趙男在2013年因遭毒蟲指認販賣k他命，並被警方查獲持有少許K他命，兩年前被判刑7年定讞後逃往中國，遭雄檢通緝，他可能在中國大陸混不下去，搭機潛回台灣，為逃避查緝，因此搏命逃亡。

警方說，趙男2011年還曾與宋姓男子等人共組詐騙集團，集團成員在中國福建省成立詐騙機房，亂槍打鳥，打給台灣男性進行「Call客」，由集團女性成員打電話給台灣男子攀談後，假裝要和對方交往，進一步以「家人生病，沒錢付醫藥費」等理由，誆騙台灣男子，趙男在集團擔任車手主持人，涉及這起詐欺案件遭雄檢通緝中，案子也仍在法院審理中。1060328

(中央社)