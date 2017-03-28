黃甘霖重用本土投手 戰績自己扛

統一7-ELEVEn獅新任總教練黃甘霖宣示培育本土投手的重要性，有別他隊排出3名洋投先發，統一獅為本土投手保留名額，「戰績我來扛」。

統一獅開季由布魯斯（Bruce Billings）、福瑞多（Alfredo Figaro）兩名洋投，加上本土林子崴、林其緯、洪心騏共5名投手負責先發輪值。

「洋將只是過客」黃甘霖說，二軍是調整狀況，本土投手要在一軍比賽才有進步的機會。至於戰績壓力，黃甘霖說，「當然是我來扛，我跟選手相互信任，球隊團結最重要」。

黃甘霖說，中職重用洋投的現象，從他選手時代到現在，都沒改變，球隊只要找到好洋投，奪冠機會大增，但是對本土投手沒有幫助。

黃甘霖認為，總教練的角色是幫助選手，只要角色定位明確，每個選手都能貢獻，只要狀況好的就有上場的機會。

統一獅第3名洋將名額是狄馬克（Michael DeMark），與王鏡銘在比賽後半段上場，組成勝利方程式。

黃甘霖還點名目前在二軍的新秀投手陳育軒狀況調整很好，指叉球很有威力，也是未來先發輪值的人選。除此之外，潘威倫、羅錦龍、廖文揚、江辰晏也在二軍待命。1060328

(中央社)