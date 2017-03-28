林鄭月娥選後首談占中7警案　不會特赦

針對香港7名員警員在「占中」期間，因為襲擊占中人士獲刑2年，外界要求行政長官以「基本法」賦予的權力，予以特赦。候任行政長官林鄭月娥表示，「她上任後不會這樣做」。

香港無線新聞28日報導，林鄭月娥出席電台節目時被問到是否會特赦襲擊曾健超而被判監的7名員警。她說：「因為社會對於我們秉持法治是有期望。不論因為什麼原因，如果違反了法律，也要受到法律的制裁」。

林鄭月娥說：「法庭已經判了，當然如果對裁決不同意或對懲罰性決定不同意可以上訴，但我不認為應該用一個行政或政治手段來干擾司法決定。」

人民日報海外網之前報導，香港7名警員在占中期間襲擊前公民黨成員曾健超，各被判囚2年後，警隊及民間一直有呼聲要求行政長官特赦7名警員。

甚至有民間團體2月28日到特首辦公室向行政長官梁振英請願，要求特赦7警案中的被告。梁振英當時親自接收了請願信。

林鄭月娥在當選特首後，首談7名員警案，表示上任後不會特赦。1060328

(中央社)