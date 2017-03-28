張菲慶幸豬哥亮父女破冰 余天放下心結

藝人豬哥亮罹癌住院治療，與18年沒見的女兒謝金燕病榻團圓。藝人張菲今天說，慶幸父女倆能互相表達愛；曾因節目翻臉的藝人余天坦言交情那麼久，這幾天會去探望。

豬哥亮兩年多前證實罹患大腸癌，去年開刀治療成功後，定期接受化療，今年初抱病宣傳賀歲片「大釣哥」。今天網路傳出豬哥亮病逝消息，謝金燕與豬哥亮以共同聲明否認病逝傳聞，附上父女倆親筆簽名，宣布已在病榻團圓，每天互相道愛、道歉、道謝、道晚安。

秀場時期有「南豬北張」封號的張菲表示，聽到後真的很難過，大家都是很老的朋友，兩人是惺惺相惜；唯一慶幸是豬哥亮與謝金燕能互相表達愛，哪怕是最後一秒鐘，他覺得都是非常可貴。

余天與豬哥亮因節目翻臉，起因5年前豬哥亮離開「豬哥會社」，余天接棒主持新節目，不滿豬哥亮對外宣稱是他讓出主持棒，種下心結。余天說，「我們其實也沒什麼事情」，那麼久的交情了，曾多次打給豬哥亮都沒接，這幾天有空就過去看看他。

豬哥亮復出演藝圈後，搭檔藝人侯怡君主持「豬哥會社」獲第45屆電視金鐘綜藝節目主持人獎。侯怡君表示，豬哥亮是傳奇人物，能合作是她的福氣和榮幸，豬哥亮不藏私傾囊相授，受益良多。衷心期盼豬哥亮戰勝病魔，繼續帶給觀眾歡樂。

藝人陳美鳳說，豬哥亮現在有家人、子女陪伴身邊，對他是有幫助的，是最放心、安心、幸福時刻，希望豬哥亮能早日康復。1060328

(中央社)