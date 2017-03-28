華人遭警擊斃 法外交部：陸僑安全為要
一名住在巴黎的華人遭法國警方擊斃，引發華人社群抗議，中國大陸外交部也要求法方查明真相。法國外交部表示，法國當局把中國僑民的安全列為要項，過去數月已採取加強措施。
26日晚間，數名警員接獲一起有關家庭糾紛的通報，前往巴黎第19區一名華人的住處，在處理過程中，開槍擊斃當事人。
警方指稱死者持剪刀攻擊其中一名警員，因此予以反擊；但死者家屬反駁，剪刀是死者當時用來處理魚肉，並無攻擊。
昨晚有上百人在警局前悼念死者，集會因不明原因轉變為警民衝突，警方共帶回35人偵訊。
中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，已要求法方查明真相，並保護中國僑民的安全與權利。
法國外交部則回應，正為釐清事件當下的情況進行調查；法國當局把所有中國僑民的安全列為要項，過去數月已採取加強措施，也盡力為中國僑民提供最好的接待和安全條件。1060328
(中央社)
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