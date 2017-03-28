法院30日審聲押案 朴槿惠決出庭力阻
南韓檢方今天表示，首爾法院30日將決定是否接受檢方聲請，對遭罷免的總統朴槿惠發出逮捕令，因爆發重大貪汙醜聞下台的朴槿惠已決定出庭接受訊問，力圖阻止聲押案過關。
美聯社報導，檢方說，朴槿惠的律師已經告知他們，首爾中央地方法院法官30日審理檢方聲請逮捕令一案時，她將會出庭應訊。
如果法院決定核發逮捕令，朴槿惠將成為南韓1980年代末期民主化以來，第三位在下台後因被控刑事罪名而遭逮捕的總統。
法院發言人表示，法院料將在30日深夜或31日清晨作出決定。
朴槿惠涉嫌與現已遭羈押的閨蜜崔順實共謀，強迫企業捐款，並且允許崔順實秘密干政，檢方上周對她進行訊問後，在昨天向法院聲請逮捕令。
韓聯社報導，這將是韓國1997年開始實施逮捕證簽發前審問制度以來，前國家元首首次出庭接受審問。
在檢方向法院聲請批准逮捕犯罪嫌疑人後，法院會就是否簽發逮捕證對嫌疑人進行審問。當事人通常會親自到場向法官陳述自己的立場，但當事人不願意露面或認為沒有必要時，可放棄出庭接受審問。
韓國司法界此前普遍預測，朴槿惠很可能因對親自到庭接受審問感到壓力而不會到場。
據分析，朴槿惠意外決定到場，可能是認為親自到場向法官陳述自己的立場會更有利。司法界人士指出，此前在憲法法院的彈劾案審理、檢方和獨立檢察組的調查過程中，朴槿惠消極應對造成了負面結果。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。