法院30日審聲押案 朴槿惠決出庭力阻

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南韓檢方今天表示，首爾法院30日將決定是否接受檢方聲請，對遭罷免的總統朴槿惠發出逮捕令，因爆發重大貪汙醜聞下台的朴槿惠已決定出庭接受訊問，力圖阻止聲押案過關。

美聯社報導，檢方說，朴槿惠的律師已經告知他們，首爾中央地方法院法官30日審理檢方聲請逮捕令一案時，她將會出庭應訊。

如果法院決定核發逮捕令，朴槿惠將成為南韓1980年代末期民主化以來，第三位在下台後因被控刑事罪名而遭逮捕的總統。

法院發言人表示，法院料將在30日深夜或31日清晨作出決定。

朴槿惠涉嫌與現已遭羈押的閨蜜崔順實共謀，強迫企業捐款，並且允許崔順實秘密干政，檢方上周對她進行訊問後，在昨天向法院聲請逮捕令。

韓聯社報導，這將是韓國1997年開始實施逮捕證簽發前審問制度以來，前國家元首首次出庭接受審問。

在檢方向法院聲請批准逮捕犯罪嫌疑人後，法院會就是否簽發逮捕證對嫌疑人進行審問。當事人通常會親自到場向法官陳述自己的立場，但當事人不願意露面或認為沒有必要時，可放棄出庭接受審問。

韓國司法界此前普遍預測，朴槿惠很可能因對親自到庭接受審問感到壓力而不會到場。

據分析，朴槿惠意外決定到場，可能是認為親自到場向法官陳述自己的立場會更有利。司法界人士指出，此前在憲法法院的彈劾案審理、檢方和獨立檢察組的調查過程中，朴槿惠消極應對造成了負面結果。1060328

(中央社)