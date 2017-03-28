南沙簽合作協議 投資金逾1400億人民幣

3月28日下午，中國中鐵、中國鐵建、中交建、香港麗新集團、亞信集團等企業代表共約350人參加了「建設廣州南沙新區城市副中心—打造高水準對外開放門戶樞紐」推介會暨重大專案簽約儀式。

南方網報導，南沙區區長曾進澤在會上介紹了南沙新區、自貿區南沙片區經濟發展、開發建設成果以及整體政策優勢。同時，南沙與貴州貴安新區、廣東省行業協會聯合會及中國鐵建股份有限公司、香港麗新集團等37家政府機構及企業簽訂合作協定，涉及投資金額達1462.3億人民幣，涵蓋了區域合作、總部經濟、航運物流、金融創新、科技智慧、高端製造、新城市建設等多個投資領域，充分展現了南沙建設廣州城市副中心、打造高水準對外開放門戶樞紐的階段性成果。

此次簽約活動中，廣州南沙新區與貴州貴安新區簽訂合作協議，共同推進泛珠三角區域發展的戰略合作，打造成為連通國際國內市場、資源配置高效、營商環境一流的區域性綜合服務樞紐和泛珠區域合作的重大戰略平臺。

(旺報)