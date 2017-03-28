南沙簽合作協議 投資金逾1400億人民幣
3月28日下午，中國中鐵、中國鐵建、中交建、香港麗新集團、亞信集團等企業代表共約350人參加了「建設廣州南沙新區城市副中心—打造高水準對外開放門戶樞紐」推介會暨重大專案簽約儀式。
南方網報導，南沙區區長曾進澤在會上介紹了南沙新區、自貿區南沙片區經濟發展、開發建設成果以及整體政策優勢。同時，南沙與貴州貴安新區、廣東省行業協會聯合會及中國鐵建股份有限公司、香港麗新集團等37家政府機構及企業簽訂合作協定，涉及投資金額達1462.3億人民幣，涵蓋了區域合作、總部經濟、航運物流、金融創新、科技智慧、高端製造、新城市建設等多個投資領域，充分展現了南沙建設廣州城市副中心、打造高水準對外開放門戶樞紐的階段性成果。
此次簽約活動中，廣州南沙新區與貴州貴安新區簽訂合作協議，共同推進泛珠三角區域發展的戰略合作，打造成為連通國際國內市場、資源配置高效、營商環境一流的區域性綜合服務樞紐和泛珠區域合作的重大戰略平臺。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。