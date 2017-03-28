SBL》換成MVP發威 達欣3比0率先聽牌
連2年拿下年度MVP的達欣後衛周儀翔，28日終於打出應有水平，貢獻全隊最高22分，搭配「印度姚明」布拉21分、19籃板，台北達欣終場80比72力退新北裕隆，提前搶下3勝0敗聽牌優勢，有機會在30日第4戰就告封王。
在SBL過往歷史當中，曾在第8(台啤)、第9(璞園)與第11季(璞園)都出現3比0提前聽牌局面，最後聽牌球隊都順利封王，其中璞園更在第9季更以直落四橫掃達欣出局，如今換成達欣有機會以4比0輕取裕隆。
達欣下半場得以拉開比數的關鍵，在於周儀翔第3節獨拿13分，強調自己只想保持侵略性的周儀翔表示，其實前2戰自己狀況還沒調好，到了今天第3節，在上場之前，只告誡自己不用多想，「我想一切都是調整心態罷了。」
是否想在30日的第4戰提前封王？周儀翔說：「我不知道！只想把下一場當成0比0在打，直到最後槍響之前，我都不會放鬆，畢竟要做比較實際。」他也強調每個達欣隊友都是真正的MVP，自己從來沒有想過什麼年度MVP光環。
前兩戰都有「奇兵」跳出的達欣(首戰林冠綸、第2戰林宜輝)，28日換成黃鎮，他在末節投進3顆三分球，顆顆幾乎都是關鍵，「感謝隊友與教練支持，其實我們每場都有人跳出來，我沒想太多，努力上場幫助隊友就對了。」
達欣總教練邱大宗表示，第3戰任務設定為鞏固球隊地位，且改變對手心態，「其實我不喜歡稱讚個人表現，因為我們以團隊為主，所以這1勝當然也屬於沒到球場的蔡峻銘。」蔡峻銘第2戰左腳阿基里斯腱斷裂，目前已開完刀出院。
裕隆以「男模」呂政儒23分最高，但他賽後左膝受傷無法出席記者會，裕隆執行教練魏永泰說：「我們再次輸在最後3分鐘，籃板也輸太多了，整整輸了19個，不過就算我們0比3落後，球賽卻還沒有結束。」
(中時電子報)
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