婦人遭機車壓住動彈不得 嘉藥6女大生上前搭救

李女士贈送Pizza和巧克力感謝6位醫管系學生熱心相助。(嘉南藥理大學提供)

「嘉藥學生讓人揪甘心！」台南市小東路邊日前發生一位李姓婦人因停放機車不慎，遭倒下的機車壓住動彈不得，正巧被被路過的6位嘉南藥理大學女同學發現，上前搭救，並陪婦人到成大醫院就醫。李女士傷勢恢復後，致電學校，表示想當面答謝同學，經校方聯繫後，下午安排雙方見面，完成李女士心願，學務處也藉此公開表揚6位充滿愛心的同學。

李女士說，當時正好在路邊準備停車，因為一時恍神，導致重心不穩，身體倒下時正好被機車壓住小腿，無法動彈，眼看四處無人，剛好有一群大學生經過前來幫忙，讓她很感動。尤其，學生還熱心陪同就醫，甚至離開醫院後，又折返急診室關心治療情況，讓她非常感激。

等傷勢無礙後，李女士執意要向協助她的大學生當面致謝，經學校多方搜尋後，得知是就讀醫務管理系一年級的同學，於是安排感恩會面。李女士還特意買了Pizza和巧克力贈送同學，她稱讚「台灣最美的風景，就是熱心的民眾」。

林晏伶同學說，當時目睹事件發生，同學們當下不加思索，立刻衝上去幫忙，大家都認為，只是舉手之勞，看到李女士順利復原，也很欣慰，眾人頻稱「這沒什麼」，能幫助別人很高興。

醫管系主任吳世望表示，適逢329青年節，同學們的善行正是年輕人的好楷模，值得獎勵，希望她們的見義勇為，喚起世間的溫馨，讓社會充滿正能量。

(中時)