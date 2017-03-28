無辜衰5年重創演藝事業　趙小僑：怎麼死的我都不知道！

趙小僑人美且潔身自愛，卻無端捲入李宗瑞事件。（經紀人提供）

2012年爆發「李宗瑞事件」，不少女星衰被牽連，藝人趙小僑也一度被誤傳為受害者之一，她16日曾透過大陸經紀公司風雷動公開發聲明，強調和男方完全不認識，也和此事件沒有任何關係，希望外界勿再傳散播謠言，否則將訴諸法律行動。她28日無奈表示，近來仍不只一次聽到朋友委婉問她「那個長官說妳是不是跟這件事有關係」，這才發現，原來，她多年來就因為這個不實謠言喪失了許多工作機會。

她說，最可怕的是，她在大陸「百度」自己的名字，赫然發現「趙小僑承認李宗瑞.....」這個可怕的標題連結，她為此大傻眼：「我原來以為真相終究會大白，只要不理會、過了就算了，但網路世界實在太可怕，三人成虎，白的變黑的，竟然人云亦云傳到變成我承認。」她說現在的自己完全能體會在網路被霸凌到想輕生的心情：「我怎麼會輸給鍵盤殺手？怎麼死的我都不知道？」

她坦言為此事悶了許多年，男友劉亮佐也一直替她覺得很委屈，每次過年時過節，就會有酸民跑來留言「小李子在監獄裡，是否該去看他一下」，她只能氣問：「到底干我什麼事？」

她的乾爹、前經紀公司老闆孫德榮也心疼她多年來因為這不實傳聞而被拒絕很多工作，他說，當年他們到菲律賓宣傳《王子變青蛙》，菲律賓首富熱烈追求趙小僑，為了追她，餐餐請所有人吃大餐，還開兩架12人座直升機送所有人去私人小島喝下午茶，回程25人都升等成商務艙回台，「她卻完全不動心、看都不看，李宗瑞是什麼東西，憑什麼讓她看得上眼！」他呼籲網民打開良心的天眼，不要再傷害人。他甚至建議趙小僑去內政部申請良民證求自保。

雖然趙小僑多年來深受此謠言所苦，所幸與交往6年的劉亮佐感情屹立不搖，兩人29日將一起上陶晶瑩主持的《女人234》公佈婚訊。據悉他們將在台灣與海外各辦一場婚禮，她坦言婚禮正在計劃中。

(中時)