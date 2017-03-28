《喜歡你》熟男配萌妹 金城武、周冬雨反差萌爆話題
繼《七月與安生》之後，金牌雙監製陳可辛、許月珍再度攜手打造浪漫愛情電影《喜歡你》，邀請男神金城武、金馬獎新科影后周冬雨和型男演員楊祐寧主演；片中飾演情侶的「霸道總裁」金城武與呆萌「千年二廚」周冬雨，相差18歲，熟男配萌妹的組合，引爆話題。
除了金城武和周冬雨這對備受矚目之外，片場最吸睛的是周冬雨在戲裡的可愛牛頭㹴「老板」（與日本人氣卡通《家有賤狗》同一品種），呆萌的可愛模樣，連片中的狗主人周冬雨都忍不住少女心噴發，每天上戲最開心就是跟「老板」打好關係；可別以為「老板」是狗，什麼都不懂，牠的演技可是專業級，只要周冬雨口令一下，牠就乖乖坐正，架勢、眼神全到位，就連男神金城武都被他收服，大讚「演技一流」。
(旺報)
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