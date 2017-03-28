退輔會：華欣未接受政府機關任何補助
國軍退除役官兵輔導委員會今天澄清表示，華欣文化事業中心並未接受政府機關任何補助，為因應階段性需求，正就業務、人力，檢討精簡及解散作業中。
媒體報導指稱政府補助財團法人華欣文化事業中心等情。退輔會今天發布新聞稿指出，財團法人華欣文化事業中心是民國60年間，為從事退除役官兵文藝工作、輔導安置退除役官兵就業、補助清寒榮民子女獎助學金及推展文化事業，由退輔會捐助新台幣100萬元成立。
退輔會說，華欣中心積極從事各項目事業，並以從事目的事業所得，自立運作，嘉惠退除役官兵，並未接受政府機關任何補助，更遑論年度接受政府超過千萬補助。另有關該中心年度預算、決算等各項報告文書，均依規定陳報目的事業主管機關台北市政府教育局。
退輔會指出，因應階段性實務需求、配合政府捐助財團法人存續檢討政策，華欣就業務、人力，檢討精簡及解散作業中，對於媒體未經查證與事實不符報導，退輔會甚表遺憾。1060328
(中央社)
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