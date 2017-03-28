役男宣傳短片 役政署：絕非鼓勵加班

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內政部役政署今天澄清媒體報導表示，拍短片是提醒役男與用人單位媒合時，充分了解工作環境，避免產生不適應，絕非鼓勵加班。

媒體報導指出，內政部拍短片鼓吹替代役男加班，才能獲得老闆賞識，打臉蔡政府希望工時縮短與不要過勞的理念，內政部散布這種文宣，簡直是壓榨替代役的幫兇。

役政署晚間澄清指出，影片是為了提醒役男與用人單位於甄選面試媒合時，應充分了解用人單位工作環境、職務內容，並檢視其工時、工資、請假、休假等是否符合勞基法規定，避免因疏忽、不了解狀況，導致進入用人單位後產生不適應，進而衍生釋出轉調等議題。

役政署強調，運用情境影片進行宣導，絕非鼓勵役男加班。1060328

(中央社)