圓山飯店4／1起 免費接駁機捷台北站

圓山大飯店為鼓勵房客搭乘機場捷運，提供接駁服務。（圓山飯店提供）

圓山大飯店把桃園機場捷運線變得更便利了，4月1日起提供房客往來飯店到A1台北車站搭乘桃園機場捷運的免費接駁，全程由專人現場服務，讓房客輕鬆抵達入住飯店。

桃園機場捷運線日前通車，圓山大飯店為了鼓勵房客利用大眾捷運推出接駁服務，公關推廣部門陳愷璜表示，圓山可說是第一家提供機捷站接駁服務的飯店業者，1個月前即積極籌備，出動40位同仁模擬旅行團，實際確認流程順暢，並將原本設在機場的服務人員轉移到機捷台北站，近期也將設置專屬座椅方便客人候車。

另外，圓山也提供房客免費搭乘接駁車到捷運圓山站及劍潭站，以便利轉往台北各景點觀光。

(中時)