搶春季度假商機 王朝酒店住宿2.7折
休閒度假不見得要離開台北，位於台北市敦化商圈的王朝大酒店4月1日起至6月30日止推出超值住宿優惠，「台北好好玩住房專案」只要2999元，等於下殺2.7折，四月份平日憑國旅卡入住，加碼每房送雙人早餐。
此外，針對商務客人，王朝提供「城市樂逍遙行政客房專案」，4999元起即可享受超值的貴賓禮遇，有賓士禮車機場接機或送機，享用12樓行政樓層早餐，每日Happy Hour供應多樣輕食點心及含酒精飲料等優惠，入住期間還可免費使用健身中心、三溫暖等設施。
王朝地理位置絕佳，鄰近小巨蛋站與南京復興站，附近有微風百貨南京館、IKEA宜家家居與忠孝商圈可逛街，訂房洽02-27197199轉3132、3133。
(中時)
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