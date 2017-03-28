輝山乳業財務風暴 中國平安首當其衝

輝山乳業爆發財務危機，已在大陸金融市場投下震撼彈，所牽連的債權銀行達20多家，債權金額逾百億（人民幣，下同）規模，其中首當其衝的是中國平安銀行，同時近年來在香港上市的陸企頻頻出事，也引發外界對香港交易所監管的強烈質疑。目前各界都在關注此事的後續發展，可能對大陸的金融體系產生不穩定的衝擊。

(旺報)